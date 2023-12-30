Gazze’de can kaybı 21 bin 672’ye yükseldi

Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 165 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.



Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 672’ye, yaralı sayısının ise 56 bin 165’e yükseldiği belirtildi.

YÜZDE 70'İ ÇOCUKLAR VE KADINLAR

Hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 70’inin çocuk ve kadın olduğu ifade edildi. Yaralı ve hasta olan 5 binden fazla sivilin hayatının kurtarılması için yurt dışına çıkarılması gerektiği vurgulandı.

DSÖ İLE GÖRÜŞME

Sağlık Bakanlığı, yaralı ve hastaların tedavi için yurt dışına çıkışını kolaylaştırmak amacıyla tüm taraflarla etkili mekanizmalar bulmak amacıyla sabah saatlerinde Dünya Sağlık Örgütü ile görüşme gerçekleştirdi.