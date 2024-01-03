Gazze'de can kaybı 22 bin 313’e yükseldi

İsrail'in Gazze’de yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları 89 gündür sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 10 saldırıda 128 kişinin yaşamını yitirirken, 261 kişinin yaralandı. Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bugüne kadar yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 22 bin 313’e, yaralı sayısının ise 57 bin 296'ya yükseldiği ifade edildi

İSRAİL ORDUSUNDA 509 ASKER ÖLDÜ

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre ise Gazze’de bir İsrail askerinin daha etkisiz hale getirilmesiyle 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen asker sayısının 174’e çıktığı kaydedildi. Gazze’de 7 Ekim’den bu yana ölen toplam asker sayısının ise 509’a yükseldiği bildirildi.