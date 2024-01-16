Gazze'de can kaybı 24 bin 285'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 102 gündür yoğun şekilde devam ettiği saldırılar hakkında bilgi aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda, son 24 saatte 185 Filistinliyi öldürdüğü, 320 kişiyi yaraladığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "15 katliam" yaptığı ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bugüne kadar düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 24 bin 285'e, yaralananların sayısının ise 61 bin 154'e çıktığı aktarıldı.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında kaldığı, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı belirtildi.

GAZZE'DEN İSRAİL TARAFINA 50'DEN FAZLA ROKET ATIŞI YAPILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den atılan roketler sebebiyle İsrail'in güneyinde sirenlerin çaldığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze sınırı yakınında bulunan Netivot şehri yetkileri, bölgeye 50'den fazla roket atıldığını açıkladı.

Atılan roketlerin büyük kısmının İsrail'e ait "Demir Kubbe" savunma sistemi tarafından havada imha edildiği ifade edildi.

İsrail basını ise atılan roketlerin ikisinin Netivot bölgesinde 2 ayrı yeri hedef aldığını, olayda yaralanan olmadığını yazdı.