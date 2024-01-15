Gazze’de can kaybı 24 bini aştı

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 24 bini aştı
İsrail’in ablukası altındaki Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı 24 bin 100’e yükseldi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 101 gündür sürüyor. Bölgede yoğun bombardımanını devam ettiren İsrail ordusu, sivilleri hedef alırken çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte 132 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 252 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bugüne kadar yaşanan can kaybının 24 bin 100’e, yaralı sayısının ise 60 bin 834’e çıktığı belirtildi.

GAZZE’YE 237 İNSANİ YARDIM TIRI GİRDİ

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze’ye girmesi planlanan 237 insani yardım tırının denetlendiği ve giriş izninin verildiği bildirildi.

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