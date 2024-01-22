Gazze’de can kaybı 25 bin 295’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar devam ediyor. Bombardımanaı 108 gündür sürdüren İsrail ordusu, sivil ayrımı gözetmeksizin bölgedeki her noktayı hedef alırken, can kaybı da yükseliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından son rakamlara ilişkin yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 190 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Çok sayıda Filistinlinin enkaz altında kaldığını belirten Kudra, sivil savunma ekiplerinin ve ambulansların müdahale etmekte zorluk yaşadığını söyledi.

Kudra ayrıca, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 25 bin 295’e, yaralıların sayısının ise 63 bine yükseldiğini dile getirdi.