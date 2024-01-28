Gazze’de can kaybı 26 bin 422’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırıları sonucunda, hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 422’ye, yaralıların sayısı ise 65 bin 87’ye çıktı. İsrail ordusu, son 114 gündür Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin bombardıman düzenliyor ve bu saldırılar sonucunda sivil kayıplar artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı bir açıklamada, İsrail’in 7 Ekim tarihinde başlattığı saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 422’ye, yaralıların sayısının ise 65 bin 87’ye çıktığını belirtti. Kudra, ayrıca son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 165 kişinin hayatını kaybettiğini ve 290 kişinin yaralandığını da ekledi.