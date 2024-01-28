Gazze'de çocuk işçi sayısı her geçen gün artıyor. Küçük bedende büyük dertler

Kaynak: KARAR
Gazze'de çocuk işçi sayısı her geçen gün artıyor. Küçük bedende büyük dertler
İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken, Gazze’de okula gidemeyip çalışmak zorunda kalan çocuk sayısı gün geçtikçe artıyor. Küçük bedenlere büyük dertler sığdıran Gazzeli bir çocuk yaşadıklarını anlattı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları yaklaşık 110 gündür devam ederken, ailesini kaybeden çocuklar eğitimden yoksun bırakılarak bir ekmeğe muhtaç hale getirildi. Gazze’de okula gidemeyip çalışmak zorunda kalan çocuk sayısı gün geçtikçe artıyor.

Gazze'nin ışıltılı cadde ve sokakları yerini babasını ya da aile büyüğünü İsrail’in düzenlediği saldırılarda kaybetmiş, kendileri ve geriye kalan aileleri için ekmek, su ve ufak tefek şeyleri seyyar tezgahlarda satan çocuklara bıraktı.

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“AİLEM SIĞINMACI DURUMUNA DÜŞTÜ ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM”

Filistinli 16 yaşındaki Üsame Kasım, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde meyve suyu satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Kasım, küçük tezgahının arkasına gelen muhabirin sorularını cevapladı.

Kasım, Ailesinin sığınmacı durumuna düşmesi ve hiçbir şeylerinin olmaması nedeniyle paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Kasım, Bu nedenle her gün sabahın erken saatlerinden akşama kadar çalışmak zorunda olduğunu dile getirdi.

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“HAN YUNUS'UN BATISINDAKİ OKULLARDA YAŞIYORUZ”

Kasım açıklamasının devamında, “Han Yunus'un batısındaki okullarda kalıyoruz. Kendime, anneme ve yerinden edilmiş kardeşlerim için çalışmak ve para kazanmak zorundayım. Şimdi, Nasır Tıp Kompleksi civarında limonata satıyorum" ifadelerin kullandı.

“EĞİTİMİ KENDİ BAŞIMIZA HAYATTA KALMAYI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KADAR ARTIK DÜŞÜNEMİYORUZ"

"Eğitimi kendi başımıza hayatta kalmayı düşündüğümüz kadar artık düşünemiyoruz" diyen Kasım, Hayatın zor ve karmaşık hale geldiğini, Yerinden edilme, yorgunluk ve aşırı korku içinde yaşadıklarını söyledi. Kasım ,”Daha ne kadar böyle kalacak?" diyerek yaşananlara isyan etti.

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