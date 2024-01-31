Gazze'de can kaybı 26 bin 900'e yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Gazze'de can kaybı 26 bin 900'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 26 bin 900'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Aralık'tan bu yana havadan, karadan ve denizden sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırıları 117 gündür sürerken, can kaybı giderek artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte yapılam saldırılarda 150 kişinin yaşamını yitirdiği 313 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana can kaybının 26 bin 900'e, yaralananların sayısının ise 65 bin 949'a yükseldiği ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise İsrail'in 27 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren kara operasyonunda 3 askerinin daha hayatını kaybettiği, operasyonda ölen asker sayısının 223'e yükseldiği belirtildi.

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