Gazze'de dehşet. Elleri ve gözleri bağlı cesetler bulundu

Filistin Esirler Cemiyeti, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, öldürülenlerin alıkonuldukları sırada ellerinin ve gözlerinin bağlandığı, bunun da İsrail'in bu kişileri yerinde infaz ettiğinin kanıtı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de 117 gündür devam eden soykırım ve zorla kaybetme suçları nedeniyle alıkonulan Filistinlilerin infaz edildiğine dair verilerin arttığı ifade edildi.

Esir takası anlaşmasıyla serbest kalan Filistinlilerin de alıkonuldukları süreçte taciz ve işkence gördüklerine ilişkin tanıklıklarının çoğaldığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de alıkonulan Filistinlilerin akıbeti ve yerini gizlemek için onları tecrit ettiği, bu konuda insan hakları kuruluşları dahil hiçbir bilgi paylaşmadığı da kaydedildi.