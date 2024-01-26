Gazze'de can kaybı 26 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 112. günde hala sürerken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 183 kişinin yaşamını yitirdiği, 377 kişinin yaralandığı ifade edildi. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda mahsur kaldığı, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı duyuruldu. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 26 bin 83’e, yaralıların sayısının ise 64 bin 487'ye yükseldiği bildirildi.

FİNLANDİYA: ARTIK YETER. İSRAİL'İN MEŞRU MÜDAFAA ZAMANI ARTIK BİTTİ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Alman medya grubu RND'ye verdiği röportajda Gazze Şeridi’ndeki insani krize değindi. Bakan Valtonen, “İsrail’in meşru müdafaa dönemi artık bitti. Çok açık söylüyorum. Artık yeter, Gazze'deki sivil nüfusun acil olarak insani ateşkese ve insani yardıma ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

İsrail’in sivil ölümleri önlemek için yeterince çaba göstermediğini belirten Valtonen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözümü reddetmesiyle durumun çözüme kavuşturulamadığını söyledi. Valtonen, “İnsanlar açlıktan ölüyor ve temiz içme suyundan mahrumlar, bunun başlıca nedeni İsrail. Yurt dışından gelen yardım malzemelerini taşıyan kamyonların Gazze’ye ulaşmasına izin verilmeli ve herkese gıda dağıtılmalıdır” ifadelerini kullandı.