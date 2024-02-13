Gazze’de can kaybı 28 bin 473’e yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 28 bin 473’e yükseldi
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28 bin 473’e, yaralı sayısı ise 68 bin 146’ya yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 130 gündür devam ediyor. İsrail’in saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybederken, milyonlarca kişi barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 473’e, yaralananların sayısının 68 bin 146’ya yükseldiği belirtildi.
İsrail’in saldırılarında son 24 saatte ise, 16 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda 133 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 162 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

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