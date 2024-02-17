Gazze'de can kaybı 28 bin 858'e çıktı

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 28 bin 858'e çıktı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 134 gündür devam eden saldırıları sonucunda, bölge halkı açlık ve susuzlukla mücadele ederken, ölen Filistinlilerin sayısı bir günde 83 artışla 28 bin 858’e ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in saldırılarına dair yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Gazze’de 83 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 28 bin 858’e çıktığını belirtti. Kudra, ayrıca İsrail’in son saldırılarında 125 Filistinlinin daha yaralandığını, Gazze’deki toplam yaralı sayısının 68 bin 677’ye ulaştığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, enkaz altında ve yol kenarlarında cesetler olduğunu, ancak İsrail’in engellemeleri yüzünden sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu cesetlere ulaşamadığını da sözlerine ekledi.

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