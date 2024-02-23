Gazze’de can kaybı 29 bin 514’e yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 29 bin 514’e yükseldi
7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistine yönelik saldırıları devam ederken, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 140 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514’e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616’ya yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 514’e, yaralananların sayısının ise 69 bin 616’ya yükseldiğini duyurdu.

Son 24 saatte İsrail tarafından 10 saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, bu saldırılarda 104 kişinin hayatını kaybettiği 160 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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