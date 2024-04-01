Gazze'de can kaybı 32 bin 845'e yükseldi

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 32 bin 845'e yükseldi
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri yaptığı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 845'e çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, açıklama yaparak İsrail'in Gazze Şeridi'ne 178 gündür devam ettirdiği saldırılar ile ilgili bilgi verdi.

Kudra, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda 63 Filistinlinin daha öldüğünü, 94 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 845'e yükseldiğini söyleyen Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 392'ye ulaştığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin olduğunu fakat İsrail ordusunun engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazeleri alamadığını aktardı.

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