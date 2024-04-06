Gazze'de can kaybı 33 bin 137'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 183 gündür düzenlediği saldırılar ile ilgili bilgi verildi.

Yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 46 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 65 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 137'ye, yaralı sayısının da 75 bin 815'e çıktığı belirtildi.