Gazze’de can kaybı 34 bin 97 oldu

İsrail, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılarına havadan ve karadan aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bölgede İsrail bombardımanı sivilleri hedef alırken, çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşama veda etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 48 Filistinli sivilin hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca, 198 gündür devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34 bin 97’ye, yaralı sayısının ise 76 bin 980’e yükseldiği aktarıldı.