Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye yükseldi

Kaynak: DHA
Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye yükseldi

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonundan sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 232’ye yükseldi.

Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını yaptı. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ederken Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 3 saldırıda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 105 Filistinlinin ise yaralandığını duyurdu.

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İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) 251 gündür aralıksız devam ettirdiği saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 37 bin 232’ye, yaralı sayısının da 85 bin 37’ye yükseldiğini belirtti.

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