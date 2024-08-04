Gazze'de can kaybı: 39 bin 583

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı: 39 bin 583

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 39,583'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 303 gündür süren saldırılarında son 24 saat içinde iki büyük katliam gerçekleşti. Bu saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybederken, 118 kişi de yaralandı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39,583'e, yaralı sayısının ise 91,398'e çıktığı belirtiliyor.

Ayrıca, halen enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülerin olduğu, ancak sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

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