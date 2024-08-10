Gazze’de can kaybı: 39 bin 790

Kaynak: AA
Gazze’de can kaybı: 39 bin 790

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 39 bin 790'a ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştiği bildirildi.

Bu saldırılarda 40 Filistinli yaşamını yitirirken, 140 kişi de yaralandı. Açıklamada ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze'nin Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilen kişilerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na da saldırdı.

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