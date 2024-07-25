Gazze’de can kaybı: 39,175

Kaynak: AA
Gazze’de can kaybı: 39,175

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saat içinde 30 kişi daha artarak 39,175'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu süre zarfında İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarla ilgili detaylar paylaşıldı.

Son saldırılarda 30 Filistinlinin daha öldüğü, 146 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 39,175'e, yaralananların sayısının ise 90,403'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, halen enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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