Gazze'de can kaybı 40 bin 861’e yükseldi

7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne saldırılarına devam eden İsrail Ordusu dünya kamuoyunun baskısına rağmen geri adım atmayarak savaşı bölge ülkelerine yaymak için çabasına devam ediyor.

7 Ekim tarihinden bugüne kadar İsrail Ordusu tarafından yapılan havadan ve karadan bombardıman sonucunda 40 bin 861 sivil yaşamını yitirdi. Bununla beraber yaralıların sayısı da 94 bin 398’e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre sadece son 24 saat içerisinde 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği 107 şahsın da yaralandığı kaydedildi.