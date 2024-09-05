Gazze'de can kaybı 40 bin 878’e yükseldi

Kaynak: İHA
Gazze'de can kaybı 40 bin 878’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 878 oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 878'e, yaralıların sayısı ise 94 bin 454'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 335 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 878’e, yaralıların sayısının 94 bin 454'e yükseldiği kaydedildi.

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