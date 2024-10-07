Gazze'de can kaybı 42 bine yaklaştı

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 42 bine yaklaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 41 bin 909'a, yaralı sayısı 97 bin 303'e ulaştı. Son 24 saatte 39 kişi öldü, 137 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 41 bin 909'a ulaştı.

gazzede-can-kaybi-42-bine-yaklasti-yenicag-1.jpg

Son 24 saatteki saldırılarda 39 Filistinli öldü, 137 Filistinli yaralandı.

gazzede-can-kaybi-42-bine-yaklasti-yenicag-2.jpg

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 367 gündür devam eden saldırıları hakkında bilgi verdi.

Gazze’den İsrail’e 4 roketGazze’den İsrail’e 4 roket

gazzede-can-kaybi-42-bine-yaklasti-yenicag-3.jpg

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 39 kişinin öldüğü, 137 kişinin yaralandığı belirtildi.

gazzede-can-kaybi-42-bine-yaklasti-yenicag-4.jpg

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 41 bin 909'a, yaralı sayısı ise 97 bin 303'e yükseldi.

Gazze'de İsrail saldırılarında bir yılda 146 doktor öldüGazze'de İsrail saldırılarında bir yılda 146 doktor öldü

gazzede-can-kaybi-42-bine-yaklasti-yenicag-5.jpg

gazzede-can-kaybi-42-bine-yaklasti-yenicag-6.jpg

Ürdün Kralı'ndan uluslararası topluma Gazze ve Lübnan çağrısıÜrdün Kralı'ndan uluslararası topluma Gazze ve Lübnan çağrısı

gazzede-can-kaybi-42-bine-yaklasti-yenicag-7.jpg

gazzede-can-kaybi-42-bine-yaklasti-yenicag-8.jpg

Son Haberler
Devlet Bahçeli tokalaştığına pişman olacak! DEM Parti'den o ana ilginç yorum
Devlet Bahçeli tokalaştığına pişman olacak! DEM Parti'den o ana ilginç yorum
İstanbul'da fırın ve marketler denetlendi! Fiyat etiketi olmayana ceza yağdı
İstanbul'da fırın ve marketler denetlendi! Fiyat etiketi olmayana ceza yağdı
ABD Büyükelçisi’ne ültimatom: Ülkeyi terk et
ABD Büyükelçisi’ne ültimatom: Ülkeyi terk et
Dr. Bader Arslan: 'Çalışmalar gecikmeli ve yetersiz kalmış olabilir'
Dr. Bader Arslan: 'Çalışmalar gecikmeli ve yetersiz kalmış olabilir'
'Evden ek gelir' tuzağına dikkat. Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz
'Evden ek gelir' tuzağına dikkat. Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz