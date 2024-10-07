Gazze'de can kaybı 42 bine yaklaştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 41 bin 909'a ulaştı.

Son 24 saatteki saldırılarda 39 Filistinli öldü, 137 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 367 gündür devam eden saldırıları hakkında bilgi verdi.

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İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 39 kişinin öldüğü, 137 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 41 bin 909'a, yaralı sayısı ise 97 bin 303'e yükseldi.

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