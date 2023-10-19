Gazze'de hastaneler doldu yaralılar çadırda tedavi ediliyor

Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Şehitler Hastanesi, İsrail'in saldırılarında yaralananları bahçeye kurulan çadırda tedavi etmeye başladı.

KAYNAK: İHA
Gazze'de hastaneler doldu yaralılar çadırda tedavi ediliyor

Gazze Şeridi’ndeki Deir al-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi, kapasitesinin üzerinde hizmet vermeye çalışıyor.

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İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan sivillerin getirildiği hastanenin tüm bölümleri ve koridorları doldu. Hastane yetkilileri, yaralı sivillerin tedavi edilebilmesi için hastanenin bahçesine çadır kurdu. Saldırılarda yaralanan siviller, çadırda tedavi görmeye başladı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 3 bin 478 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 65 kişi de yaralandı.

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