İsrail'in hava saldırısında Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Filistin Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı Cihad Muhaisen hayatını kaybetti. Muhaisen'in Gazze şehrinin Şeyh Rıdvan mahallesindeki evine düzenlenen hava saldırısında Muhaisen'in ailesinden de kayıpların olduğu açıklandı. Nüfusun yoğun olduğu bölgede büyük bir patlama gerçekleştiğini ve gökyüzünün yoğun dumanla kaplandığını söyleyen görgü tanığı, "Bizim eksiklerimiz var. Buldozer yok. Yaralıları, şehitleri enkaz altından çıkaramıyoruz" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 3 bin 785 Filistinlinin öldüğünü, 12 bin 493 kişinin de yaralandığını açıkladı.