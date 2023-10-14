Gazze’de hastanelerdeki elektrikler bitmek üzere

Gazze’de hastaneler, her an durabilecek jeneratörlerle hastaları hayatta tutma mücadelesi veriyor.

Gazze’de hastanelerdeki elektrikler bitmek üzere

İsrail Gazze’nin kuzeyinde yaşayan binlerce kişiye, bölgenin güneyine gitmeleri için bu akşamüstüne kadar süre verdi.

SİVİLLER HASTANELERDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Bombardıman altındaki Gazze hastanelerinde büyük bir ölüm kalım savaşı veriliyor.

Şifa Hastanesi’nde, diyaliz makinelerine ve yaşam destek ünitesine bağlı hastalar ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı.

İsrail’in elektriği kesmesiyle Gazze’deki hastaneler, binlerce yaralıyı hayatta tutmak için jeneratörlerle çalışıyor.

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HASTANELERDE ELEKTRİK TÜKENİYOR

Kızılhaç, jeneratörlerin de yakında duracağı ve tamamen elektriksiz kalan hastanelerin morga döneceği uyarısında bulundu. Kızılhaç’ın bölge direktörü Fabrizio Carboni, “Gazze hastanelerinde elektrik tükeniyor. Yeni doğan bebekler, yaşlı hastalar oksijen desteğini kaybedecek. Böbrek hastaları için diyaliz makineleri, x-ray cihazları duracak” dedi.

İsrail, Hamas’ın kanlı baskınında rehin aldığı kişiler serbest bırakılmadan Gazze’ye tam abluka uygulanacağını ve elektrik verilmeyeceğini bildirmişti.

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