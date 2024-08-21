Gazze'de İsrail saldırılarında 25 Filistinli öldü

Yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerinde düzenlediği bu saldırılarda bir okul, pazar yeri ve cep telefonu şarj noktasının hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinde Mustafa Hafız Okulu'na düzenlediği saldırıda 12 kişinin, Deyr el-Balah'taki pazar yerinin bombalanması sonucu 9 kişinin ve Han Yunus'ta bir cep telefonu şarj noktasına yönelik saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, bu saldırıları "zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı barınma merkezlerini kasıtlı olarak hedef alan bir politikanın ve soykırım suçunun devamı" olarak nitelendirdi. Ayrıca, bu saldırıların yıkıcı sonuçlarından İsrail ve ABD yönetimlerinin sorumlu olduğu vurgulanarak, uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırılarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce Filistinlinin öldüğü, binlercesinin de yaralandığı bildiriliyor. Ayrıca, enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu ve sivil altyapının ciddi şekilde zarar gördüğü ifade ediliyor.