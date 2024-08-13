Gazze'de İsrail saldırısında yeni doğmuş ikiz bebekler ve aile üyeleri hayatını kaybetti

Olay, 12 Ağustos'ta meydana geldi. Gazze'nin kuzeyinden zorla yerinden edilen Muhammed Ebu el-Kumsan ve eşi Cumane Arife, Deyr el-Belah'ta yeni doğan ikiz bebeklerinin sevincini yaşıyordu.

Filistinli baba, bebeklerinin doğum belgesini almak üzere evden ayrıldığında, sığındıkları evi İsrail ordusu tarafından bombalandı. Saldırıda eşi Cumane Arife, ikiz bebekleri Aysel ve Aser ile kayınvalidesi Rim Cemal el-Batravi yaşamını yitirdi.

Ebu el-Kumsan, bebeklerinin doğum belgelerini alırken, evinin bombalandığını haber aldığı an, paniğe kapıldı ve hemen Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne koştu. Hastaneye ulaştığında, eşi ve çocuklarının cansız bedenlerini morgun kapısında buldu.

Yaşadığı büyük şok nedeniyle acı içinde gözyaşı döken ve baygınlık geçiren Ebu el-Kumsan, "Aysel ve Aser'in doğum belgelerini kısa süre önce aldım. Sadece 3 gün önce doğdular, vallahi ben onlar kadar talihli değilim" dedi.

Acılı baba, "Belgeleri almak için dışarıdaydım ve telefonla evimizin bombalandığını öğrendim. Ailemin ölmüş olabileceğini düşünmemiştim" şeklinde konuştu. Ayrıca, "Aysel ve Aser ilk ve son sevincimdir. Mutluluğum eksik kaldı" dedi.

Batravi'nin oğlu ise saldırıda annesi, ablası ve yeğenlerini kaybettiğini belirterek, "Onlar evdeki ilk sevincimizdi. Yalnızca 3 gün önce doğmuşlardı. Onların suçu neydi? İsrail ordusu neden bombaladı?" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde ön uyarı yapmadan Deyr el-Belah'taki evi bombaladığı belirtilirken, saldırıda yeni doğum yapmış anne, bebekleri ve kayınvalidesi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 314 çocuk ve 10 bin 980 kadın olmak üzere toplamda 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu ve sivil altyapının hedef alındığı bildiriliyor.