Gazze’de kan durmuyor: Sivil ölümleri 56 bin 500’e ulaştı! (29 Haziran 2025)

İsrail, Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Yoğun saldırılar nedeniyle can kaybı her geçen gün artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 88 sivilin cenazesinin ve 365 yaralının ulaştığını, 2 cenazenin önceki saldırılardaki enkazlardan çıkarıldığını bildirdi.

Bakanlık, İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi tek taraflı bozmasından bu yana 6 bin 175 Filistinlinin öldüğünü, 21 bin 378 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

7 Ekim 2023’ten itibaren toplam bilançoyu paylaşan Bakanlık, can kaybının 56 bin 500’e, yaralı sayısının 133 bin 419’a yükseldiğini belirtti.

Gazze’de can kaybı artmaya devam ediyor