Gazze'de sağlıkçıların öldürülme videosu ortaya çıkınca, İsrail, ağız değiştirdi

Olayla ilgili uluslararası bağımsız soruşturma talepleri giderek artıyor.

VİDEO KAYITLARI GERÇEKLERİ ORTAYA KOYDU

Olay anını gösteren videoda, bölgedeki bir saldırı sonrası yaralılara yardım için çağrılan ve tepe lambaları açık şekilde ilerleyen sağlık konvoyunun, durdukları sırada hiçbir uyarı yapılmadan ateşe maruz kaldığı görülüyor. Görüntüler, hayatını kaybeden sağlıkçı Rıfat Rıdvan'ın telefonunda bulundu.

CESETLER BİR HAFTA SONRA BULUNABİLDİ

Olaydan yaklaşık bir hafta sonra Birleşmiş Milletler ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla sağlıkçıların cesetleri ve araçlarının bir toplu mezarda gömülü halde bulunduğu ortaya çıktı. İsrail Ordusu, bu uygulamanın "hayvanların üşüşmemesi için standart prosedür" olduğunu iddia etti.

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TEK KURTULANIN ANLATIMLARI ÇARPICI

Saldırıdan sağ kurtulan tek sağlıkçı Munther Abed, BBC'ye yaptığı açıklamada: "Gündüz de gece de aynı. Hem araç dışındaki hem de içerideki ışıklar açık. Her şey bunun Filistin Kızılayı'na ait bir ambulans olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Abed, 15 saat boyunca gözleri bağlı şekilde sorgulandığını da belirtti.

ORDUDAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

İsrail Ordusu yetkilileri, askerlerin "konvoyun ışıksız ve şüpheli şekilde ilerlediği" bilgisini verdiğini, ancak bunun yanlış olduğunun sonradan anlaşıldığını kabul etti. Yetkililer, askerlerin neden böyle bir bilgi verdiğini bilmediklerini, konunun araştırılacağını belirtti.