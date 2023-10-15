Gazze'de son 24 saat içinde 300 Filistinli öldürüldü, 800 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 300 Filistinlinin öldüğü, 800 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

KAYNAK: AA
Gazze'de son 24 saat içinde 300 Filistinli öldürüldü, 800 kişi yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail saldırıları sonucu abluka altındaki bölgede son 24 saat içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 vatandaşın öldüğünü, 800'ünün yaralandığını kaydetti.

NETANYAHU GAZZE SINIRINDA İSRAİL ASKERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tuguylarının 7 Ekim’de İsrail’e sızarak saldırılar düzenlediği, ülkenin güneyindeki Be'eri ve Kfar Aza yerleşimlerini ziyaret etti.

Gazze yakınlarındaki bu yerleşimlerde incelemelerde bulunan Netanyahu, buradaki askerleriyle buluşarak sohbet etti.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
A Milli Takım Letonya karşısında. İlk 11 belli oldu. Milli maç hangi kanalda? Spor
A Milli Takım Letonya karşısında. İlk 11 belli oldu. Milli maç hangi kanalda?
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği açıldı Yaşam
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği açıldı
Hafif ticari araç, üst geçidin asansörüne çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Yaşam
Hafif ticari araç, üst geçidin asansörüne çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
ABD resmen duyurdu: İsrail için bir uçak gemisi daha gönderilecek Dünya
ABD resmen duyurdu: İsrail için bir uçak gemisi daha gönderilecek
İtalya gol yağdırdı. Sırbistan yıkıldı. Slovenya fark attı. EURO 2024 elemeleri sonuçları Spor
İtalya gol yağdırdı. Sırbistan yıkıldı. Slovenya fark attı. EURO 2024 elemeleri sonuçları
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 9 yaralı Yaşam
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 9 yaralı