Gazze'de son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sivil ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 99'uncu günde sürerken, bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sebebiyle son 24 saatte 135 kişinin yaşamını yitirdiği, 312 kişinin de yaralandığı bildirildi. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda kaldığı, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısının 23 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 317'ye yükseldiği ifade edildi.

İSRAİL 65 BİN TON PATLAYICI KULLANDI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 65 bin ton patlayıcı kullandı. 134'ten fazla hükümet binası, 95 okul ve üniversite, 120 cami, 69 bin 200 bina tamamen yıkıldı. 295 okul ve üniversite, 212 cami, 290 bin ev ise kısmen hasar gördü. İsrail'in doğrudan bombardımanının hedefi olan 3 kilisede de ağır hasar meydana geldi. Saldırılarda 30 hastane ve 53 sağlık merkezi ise kullanılamaz hale geldi. 150 sağlık kurumu hasar gördü, 121 ambulans kullanılamaz hale geldi. Diğer yandan, 200 arkeolojik ve miras alanı İsrail'in saldırıları sonucu yok oldu. Gazze'deki elektrik şebekesinin yüzde 70'inden fazlası da hasar aldı. Bina ve altyapı hasarının 6 milyar doları aştığı bildirildi.