Gazzeli isyan etti: "Bu çocuğa anne babasının öldüğünü nasıl söyleyeceğim!"

İsrail'in hava saldırından sonra hastanede canlı yayın yapan bir muhabir Gazzeli bir vatandaşa mikrofon uzatıp "Neler yaşadığını anlatır mısın?" diye sorunca "Sana neyi anlatayım? Bu çocuğa anne ve babasının öldüğünü nasıl söyleyeceğim?”