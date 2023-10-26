İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 38 BM personeli öldü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ederken, yerinden edilen kişi sayısı 600 bini aştı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana 613 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

UNRWA, yerinden edilen kişilerin sığındığı BM tesislerinde doluluk oranının ortalama 2,7 katına, bazı tesislerde ise bu oranın 12 katından fazla olduğunu açıkladı.

İSRAİL 38 BM PERSONELİNİ ÖLDÜRDÜ

UNRWA, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde 38 personelinin öldürüldüğünü ve 1’i ağır olmak üzere toplam 20 personelinin yaralandığını ifade ederek, İsrail saldırılarında bölgede bulunan 150 tesisinden 41'inin etkilendiğini aktardı.

“ÖNÜMÜZDEKİ 24 SAAT ÇOK KRİTİK”

Gazze Şeridi’ndeki yakıt sıkıntısında dikkat çeken UNRWA, "Gazze'ye yakıt alınmazsa, UNRWA, Gazze Şeridi'ndeki insani operasyonlarını önemli ölçüde azaltmak ve bazı durumlarda durma noktasına getirmek zorunda kalacak. Önümüzdeki 24 saat çok kritik" dedi.

İsrail saldırılarında 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 2 bin 704’ü çocuk olmak üzere toplam 6 bin 546 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 439 kişi de yaralandı.