Gazze’nin orta ve kuzeyini hedef alan saldırıda 56 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze’nin çeşitli bölgelerinde, evlere, camilere ve yerinden olan Filistinlilerin sığındığı okullara yönelik hava saldırılarını devam ettirdi.

İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 40 Filistinlinin cenazesi ile yaklaşık 100 yaralı, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah şehrinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Lulu Abdulvehhab el-Katımi okulunu hedef alması nedeniyle en az 16 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Merkezi Eğitim Müdürlüğü ile Halid bin Velid Okulu çevresine fosfor ve sis bombalarıyla saldırdı.

İsrail ordusunun, obüslerle Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusu ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyini bombalaması, savaş uçaklarıyla Nusayrat ve Bureyc Mülteci Kampları ile Deyr el-Belah'ta evleri hedef alması sebebiyle çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki Man bölgesinde de İsrail ordusu, Davet Cami ile çok sayıda evi hedef aldı.