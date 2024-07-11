Gazze'ye 295 yardım kamyonu girdi

Gazze Şeridi’nde İsrail’in yoğun saldırıları devam ederken, Filistinliler hayatta kalma mücadelesi veriyor. Açlık ve susuzlukla boğuşan bölge halkı, uluslararası yardım kuruluşlarının "yetersiz" açıklamalarıyla daha da endişeleniyor. COGAT’ın açıklamasına göre, dün Gazze Şeridi’ne 295 yardım kamyonu giriş yaptı. Bu kamyonlardan 248’i Kerem Şalom sınır kapısından, 13’ü Erez sınır kapısından, 34 kamyonluk konvoy ise 96. kapı olarak bilinen güvenlik kontrol noktasından geçti. Ayrıca, temel altyapının işletilmesi için 6 tanker akaryakıt ve 6 tanker pişirme gazı da bölgeye ulaştırıldı. COGAT, 5,58 tonluk hava yardımının da gerçekleştiğini bildirdi.

GAZZE’DE İKİ HASTANE YENİDEN FAALİYETTE

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde bulunan Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) ile bir başka hastanenin daha yeniden hasta ve yaralı kabul etmeye başladığı belirtildi. Açıklamada, "Soykırım savaşının başından bu yana büyük halkımıza hizmet etmek için gece gündüz durmayan sağlık ekiplerinin büyük ve olağanüstü çabalarını takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.