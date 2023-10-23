Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı

Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı.

KAYNAK: AA
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı

Gazze'ye yönelik yardımlar kapsamında, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan 24 ton tıbbi malzemeyle saat 12.00'de havalanan askeri kargo uçağı, saat 14.00’te El-Ariş Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanında uçaktan indirilip, tırlara yüklenen yardım malzemeleri Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Gazze'ye ulaştırılacak.

Öte yandan, Gazze'ye yardımlar kapsamında, gün içerisinde iki askeri kargo uçağı daha Ankara'dan Mısır'a hareket edecek.

Dün Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Esenboğa Havalimanı’ndan Mısır'a hareket etmişti.

misir2.jpg

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
'Ali Koç'un Erden Timur'a karşı ne yapacağını duydum' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasının nereye varacağını ortaya çıkardı
'Ali Koç'un Erden Timur'a karşı ne yapacağını duydum' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasının nereye varacağını ortaya çıkardı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Aksarayspor'da Önder Karaveli yönetimi resmen sona erdi Spor
Aksarayspor'da Önder Karaveli yönetimi resmen sona erdi
Kıbrıs’ta deprem Gündem
Kıbrıs’ta deprem
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı Gündem
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Flaş...Suriye'de ABD güçlerine SİHA saldırısı Dünya
Flaş...Suriye'de ABD güçlerine SİHA saldırısı
Trabzon'da tünelde yaşanan kazada Norveçli bisikletçi hayatını kaybetti Gündem
Trabzon'da tünelde yaşanan kazada Norveçli bisikletçi hayatını kaybetti
Muhteşem Fenerbahçe. Sarı Lacivertliler ligin altını üstünü getirdi Spor
Muhteşem Fenerbahçe. Sarı Lacivertliler ligin altını üstünü getirdi
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu. "Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?" Magazin
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu. "Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?"