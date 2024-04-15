Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi yarın yola çıkıyor

Türk Kızılay’ın, Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistin halkına yönelik insani yardım çabaları devam ediyor. Bu çerçevede, 3 bin 774 ton ağırlığında gıda, un, bebek ürünleri ve uyku tulumlarından oluşan yardım malzemeleri, “9. İyilik Gemisi” adı verilen gemiye yüklendi. Yarın Mersin Uluslararası Limanı’ndan hareket edecek olan gemi, yaklaşık 40 saatlik bir deniz yolculuğunun ardından Gazze’ye en yakın nokta olan Mısır’ın El-Ariş Limanı’na varacak. Gemi limana yanaştığında, yardım malzemeleri tırlarla Refah Sınır Kapısı’na götürülecek ve burada yapılacak gümrük işlemleri sonrasında Filistin Kızılayı’na teslim edilecek.

Filistin Kızılayı ise bu yardımları Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Şimdiye kadar Türk Kızılay ve AFAD işbirliği ile gerçekleştirilen 13 uçak ve 8 gemi seferiyle toplam 39 bin 697 ton yardım malzemesi Gazze’ye ulaştırılmıştır.