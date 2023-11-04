Gazze’ye saldırılar uydudan görüntülendi. Taş üstünde taş kalmadı binlerce krater oluştu

7 Ekim’de Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırıdan sonra artıran İsrail’in yarattığı tahribat uydudan gözler önüne serildi.

İsrail’in 7 Ekim’den sonra Gazze Şeridi’ne havadan saldırmasının etkisi uydu görüntülerinde çok net bir biçimde görülüyor. İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, İsrail’in füzelerinin Gazze’deki yerleşim birimlerinin yakınlarında çok ciddi kraterler oluşturduğuna dikkat çekti.

Gazete, yaklaşık 10 kilometrekarelik bir alan içerisinde uzaydan rahatlıkla seçilebilen 1000 krater oluştuğunu analiz etti. Görüntülerde, yaklaşık 500 metrekarelik bir alan içinde yer alan ve sivillerin yaşadığı bir bölgede ise yaklaşık 100 kraterin göründüğü ortaya çıktı.

Sivillerin yaşadığı bölgedeki 100 kraterden bazılarının çapının 13.9 metre büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Uydu görüntülerinde bölgedeki bir hastane ve 3 okul da kullanılamaz halde görülüyor.