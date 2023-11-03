"Gazze'ye yardım edilmesi gerek" dedi, Filistinli birini misafir eder misin denince nasıl kıvıracağını bilemedi

Sokak röportajında bir vatandaş bol keseden konuşurken Müslümanların Gazze'ye gitmesi, yardım etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine muhabir Filistinli birini misafir etmek için iletişim bilgisi isteyince nasıl kıvıracağını şaşırdı