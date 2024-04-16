Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 9'uncu gemi, Mersin'den yola çıktı

Kaynak: DHA
Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 9'uncu gemi, Mersin'den yola çıktı
Türkiye'nin en büyük yardım girişimlerinden biri olan 9'uncu 'İyilik Gemisi', Gazze halkına destek olmak amacıyla Mersin Limanı'ndan hareket etti.

Kızılay tarafından düzenlenen törende, içerisinde gıda, un, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi temel ihtiyaçları karşılayan 3.774 tonluk yardım malzemesi gemiye yüklendi.

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Yılmaz, Türkiye'nin Gazze'ye en büyük yardımları gönderen ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Gemideki yardım malzemeleri, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştıktan sonra TIR'lar aracılığıyla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak ve buradan da Güney Gazze'ye ulaştırılacak.

Bu hareket, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik desteklerinin devam edeceğinin bir göstergesi olarak kaydedildi.

gazzeye-yardim-malzemesi-tasiyan-9uncu-40778-1.jpg

gazzeye-yardim-malzemesi-tasiyan-9uncu-40778-2.jpg

gazzeye-yardim-malzemesi-tasiyan-9uncu-40778-3.jpg

gazzeye-yardim-malzemesi-tasiyan-9uncu-40778-4.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'ye büyük jest. 'Başarılar dileriz' denilerek değiştirildi Spor
Fenerbahçe'ye büyük jest. 'Başarılar dileriz' denilerek değiştirildi
Eski kocasını bıçaklayarak öldürdü Yerel Haberler
Eski kocasını bıçaklayarak öldürdü
Prof. Dr. Sezer Hatemi son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Prof. Dr. Sezer Hatemi son yolculuğuna uğurlandı
Kendisini doktor olarak tanıtıp, 800 bin liralık motosikleti test sürüşü bahanesiyle çaldı Gündem
Kendisini doktor olarak tanıtıp, 800 bin liralık motosikleti test sürüşü bahanesiyle çaldı
Ordu Gençlik Merkezleri bölge birincisi oldu Yerel Haberler
Ordu Gençlik Merkezleri bölge birincisi oldu
Zeytinburnu'nda komşu esnafların tartışmasında silah konuştu Gündem
Zeytinburnu'nda komşu esnafların tartışmasında silah konuştu
Şebnem Bursalı bunları bilse ıstakoz yemezdi. Sedat Kaya yazdı Gündem
Şebnem Bursalı bunları bilse ıstakoz yemezdi. Sedat Kaya yazdı