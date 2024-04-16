Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 9'uncu gemi, Mersin'den yola çıktı

Kızılay tarafından düzenlenen törende, içerisinde gıda, un, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi temel ihtiyaçları karşılayan 3.774 tonluk yardım malzemesi gemiye yüklendi.

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Yılmaz, Türkiye'nin Gazze'ye en büyük yardımları gönderen ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Gemideki yardım malzemeleri, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştıktan sonra TIR'lar aracılığıyla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak ve buradan da Güney Gazze'ye ulaştırılacak.

Bu hareket, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik desteklerinin devam edeceğinin bir göstergesi olarak kaydedildi.