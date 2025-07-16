Gboard kullanıcı dostu klavye deneyimi yeniden şekillendiriyor

Google'ın mobil klavye uygulaması Gboard, özellikle Android kullanıcılarının tepkisini çeken emoji ve GIF seçici arayüzündeki değişiklikleri geri alarak orijinal, daha işlevsel tasarımına dönüyor. Haziran 2025 başlarında kullanıma sunulan ve dikdörtgen kartlardan oluşan yeni arayüz, emoji, özel çıkartmalar, GIF'ler, çıkartmalar ve ifadeler arasında geçiş yapmayı sağlıyordu. Ancak bu tasarım, özellikle Pixel 9 gibi bazı telefonlarda son öğenin ekran dışına taşmasına neden olmuş, kullanıcıların kaydırma yapmasını gerektirmişti. Ayrıca, silme tuşunun yerine gelen ve bazı öğeleri kapatan yüzen eylem düğmesi de kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemişti.

Şimdi ise Gboard, bu navigasyon tasarımını terk ederek esasen orijinal görünüme, ancak öğelerin daha dar kartlara yerleştirildiği bir yapıya geri döndü. Bu sayede tüm öğeler tek bir ekranda yeniden görünür hale geldi ve kullanıcılar için daha akıcı bir deneyim sunuldu.

KAYIP SİLME TUŞU GERİ DÖNÜYOR

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların sıklıkla eleştirdiği bir diğer konu olan silme tuşunun geri dönüşü de gerçekleşti. Önceki tasarımda silme tuşu yerine yüzen bir eylem düğmesi kullanılması, bazı kullanıcılar için yazım hatalarını düzeltmeyi zorlaştırıyordu. Şimdi silme tuşu, alışkın olduğumuz yerinde duruyor. Dört öğeli telefonlarda arayüzün sola hizalı olması ve daha önceki gibi ortalanmamış olması küçük bir değişiklik olsa da, genel kullanıcı memnuniyeti üzerinde büyük bir etkisi olması bekleniyor.

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BAŞLIKLAR DAHA FAZLA İÇERİK SUNUYOR

Google, her bölüm için kullanılan başlık formatındaki diğer değişiklikleri korudu. Bu değişiklikler, üst sıraya daha fazla öğe sığdırılmasına olanak tanıyor. Ayrıca, birleşik ifade sayfasının hala kaldırılmış olması, arayüzün sade ve amaca yönelik kalmasına katkıda bulunuyor. Bu yenilikler, kullanıcıların aradıkları emoji veya GIF'i daha hızlı bulmalarına yardımcı olacak, böylece yazışma deneyimini daha verimli hale getirecek.

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KULLANICI GERİ BİLDİRİMLERİNİN GÜCÜ

Gboard'daki bu geri dönüş, teknoloji şirketlerinin kullanıcı geri bildirimlerini ne denli ciddiye aldığının ve ürün geliştirmede bu geri bildirimlerin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Beta testleri sırasında elde edilen veriler ve kullanıcıların yoğun şikayetleri, Google'ı tasarım kararını yeniden gözden geçirmeye itti. Bu durum, teknoloji devlerinin bile kullanıcı deneyimini birinci öncelik olarak görmesi gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor. Kullanıcıların doğrudan deneyimlerini etkileyen bu tür değişikliklerde, geri bildirim mekanizmalarının etkin çalışması ve şirketlerin bu geri bildirimlere hızlıca yanıt vermesi, uzun vadeli kullanıcı memnuniyeti için kritik bir rol oynuyor.

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KULLANICI ODAKLI TASARIMIN YÜKSELİŞİ

Son bir yılda mobil klavye ekosisteminde, özellikle kullanıcı gizliliği, veri güvenliği ve kişiselleştirme seçenekleri üzerine yoğun tartışmalar yaşandı. Kullanıcılar, klavyelerin topladığı verilerin nasıl kullanıldığına dair şeffaflık talep ederken, kişiselleştirilmiş sözlük ve otomatik düzeltme özelliklerinin daha hassas ve kullanıcı odaklı olması beklentisi arttı. Birçok klavye uygulaması, daha gelişmiş yapay zeka destekli tahminler sunarak yazma deneyimini iyileştirmeyi hedeflerken, bu iyileştirmelerin kullanıcı gizliliğini ihlal etmemesi gerektiği vurgulandı. Gboard'daki bu son güncelleme de, kullanıcıların pratiklik ve tanıdık arayüz arayışının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Kullanıcılar, karmaşık veya alışılmışın dışında tasarımlar yerine, hızlı ve sorunsuz bir deneyim sunan çözümleri tercih ediyor.

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GBOARD 15.5 GÜNCELLEMESİ DE YAYINDA

Gboard 15.5 sürümüyle birlikte gelen bu seçici güncellemesi, şu anda kararlı kanalda kullanıcılara sunulmaya başlandı. Bu güncelleme ile birlikte milyonlarca Android kullanıcısı, uzun süredir bekledikleri daha kullanışlı ve akıcı bir klavye deneyimine kavuşacak. Kullanıcılar, Play Store üzerinden Gboard uygulamalarını güncelleyerek bu yeni arayüze erişebilirler.