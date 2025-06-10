Gebze’de feci kaza! Karpuz yüklü TIR devrildi: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Balçık Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Hakan Sakar’ın kullandığı 81 ACL 470 plakalı karpuz yüklü tır, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamayıp devrildi. Hakan Sakar olay yerinde hayatını kaybetti; araçtaki E.D., H.B. ve F.D. sıkıştıkları yerde mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Uzun çabalar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Tırdaki karpuzlar yola savrulurken, trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı. Ekipler, yolda temizlik çalışmalarına başladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gebze’de feci kaza! Karpuz yüklü TIR devrildi: Ölü ve yaralılar var

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Gebze’de feci kaza! Karpuz yüklü TIR devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gebze’de feci kaza! Karpuz yüklü TIR devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gebze’de feci kaza! Karpuz yüklü TIR devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gebze’de feci kaza! Karpuz yüklü TIR devrildi: Ölü ve yaralılar var

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