Gece 4’te dolar kurunda neler yaşandı? Bir anda 26 TL’ye kadar geriledi

24 Ağustos Perşembe günü politika faizini yüzde 17,50’den yüzde 25’e çıkaran Merkez Bankası, radikal hamleye rağmen dolar kurunda kalıcı düşüşü temin edemedi.
Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 25,82 seviyesine kadar düşen dolar, bugün ise 26,70’ten işlem görüyor.
Öte yandan 29 Ağustos Salı gece yarısında olup bitenler de dikkatten kaçmadı. İniş-çıkış hareketi piyasaları dalgalandırdı.
BİR ANDA 26 TL’YE KADAR GERİLEDİ
29 Ağustos Salı gününün ilk saatlerinde Türkiye’de piyasaların kapalı olduğu saatlerde dolar bir anda 50 kuruş geriledi.
Veri ajansı Bloomberg’in ekranında dolar dünkü kapanış seviyesi olan 26,54 TL’den 26,10 TL’nin altına kadar indi.
Türkiye saati ile 04.00’te dakikalarca cetvelle çizilmiş gibi düz bir çizgide asılı kalan dolar/TL kuru piyasanın açıldığı saatlerde yeniden 26,60 TL’ye yükseldi.
Ani gelişen iniş-çıkış hareketinin ardından sosyal medyada kullanıcılar, ‘kurun düştüğü seviyeden kimin ya da kimlerin dolar topladığı’ yönünde sorular sordu.