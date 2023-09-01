Gece 4’te dolar kurunda neler yaşandı? Bir anda 26 TL’ye kadar geriledi

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 17,50’den yüzde 25’e çıkarmasının ardından 25,82 seviyesine kadar düşen dolar, bugün ise 26,70’ten işlem görüyor. Ancak 29 Ağustos Salı gece yarısında olup bitenler ise dikkat çekti.