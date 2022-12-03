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Gece çalındı sabah yerinde bulundu

Samsun Bafra'da dün gece park halindeyken çalınan otomobil, bugün sabah aynı yerde bulundu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 16:07
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Gece çalındı sabah yerinde bulundu

Gece çalındı sabah yerinde bulundu
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İHA
Edinilen bilgiye göre, T.E.’ye ait 55 ND 785 plakalı otomobil dün gece Tabakhane Mahallesi Kaptanı Derya Sokak'tan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Otomobil sahibi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine ihbarda bulunarak şikâyetçi oldu.

Çalınan otomobil, dün gece çalındığı aynı yerde park halinde bulundu. Otomobili çalan kişi veya kişileri bulmak için olay yeri ekipleri otomobilde parmak izi çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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