Gece ışıklandırmasıyla büyüleyen Efes Antik Kenti turistlerin gözdesi

İzmir’in en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Efes Antik Kenti, gece ışıklandırmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gün batımından sonra kararan havayla birlikte açılan ışıklar, antik kente mistik ve büyüleyici bir atmosfer kazandırıyor.

Efes Antik Kenti, dünyanın dört bir yanından gelen turistler için adeta bir cazibe merkezi. Özellikle gece ışıklandırmasıyla birlikte antik tiyatro, Celsus Kütüphanesi ve Artemis Tapınağı gibi yapılar, tarihi dokusunu koruyarak ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Işıklandırılan yapılar, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.