Gece ışıklandırmasıyla büyüleyen Efes Antik Kenti turistlerin gözdesi

Kaynak: Haber Merkezi
Gece ışıklandırmasıyla büyüleyen Efes Antik Kenti turistlerin gözdesi

İzmir’de kararan havayla birlikte ışıkları açılan Efes Antik Kenti, yerli ve yabancı turistleri büyülemeye devam ediyor. Antik kentin gece manzarası, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

İzmir’in en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Efes Antik Kenti, gece ışıklandırmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gün batımından sonra kararan havayla birlikte açılan ışıklar, antik kente mistik ve büyüleyici bir atmosfer kazandırıyor.

Efes Antik Kenti, dünyanın dört bir yanından gelen turistler için adeta bir cazibe merkezi. Özellikle gece ışıklandırmasıyla birlikte antik tiyatro, Celsus Kütüphanesi ve Artemis Tapınağı gibi yapılar, tarihi dokusunu koruyarak ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Işıklandırılan yapılar, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Son Haberler
Ünlü yayıncı IShowSpeed'i Danimarka’da köpek kovaladı Video
Ünlü yayıncı IShowSpeed'i Danimarka’da köpek kovaladı
Dağın zirvesinde nefes kesen bisiklet yolculuğu Video
Dağın zirvesinde nefes kesen bisiklet yolculuğu
İngiltere yeni hocasını ilanla arıyor Spor
İngiltere yeni hocasını ilanla arıyor
İslam Memiş net tarih vererek uyardı. Yapmayan büyük kaybedecek Ekonomi
İslam Memiş net tarih vererek uyardı. Yapmayan büyük kaybedecek
Tadej Pogacar Fransa'da uçtu Spor
Tadej Pogacar Fransa'da uçtu
Fenerbahçeli futbolcunun sevgilisini görenler şoke oldu Spor
Fenerbahçeli futbolcunun sevgilisini görenler şoke oldu