Gece kreşi uygulaması başlıyor. Akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar hizmet verecek

Düzenleme: Kaynak: AA
Gece kreşi uygulaması başlıyor. Akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar hizmet verecek

Ankara’da gece çalışan ailelere yönelik yeni bir destek programı uygulamaya alındı. Çankaya Belediyesi, gece kreşi hizmetini başlattı.

Bu yeni uygulama kapsamında, 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek. Kreşte çocuklara akşam yemeği sunulacak ve çeşitli eğitici etkinlikler düzenlenecek.

Başkent Ankara’da gece çalışan aileler için yenilikçi bir destek hizmeti hayata geçirildi. Çankaya Belediyesi, gece kreşi uygulamasını başlattı.

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Çankaya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gece kreşi uygulaması, Maltepe Gündüz Bakımevi'nde pilot proje olarak uygulamaya alındı. Yeni hizmet, 19.00-07.00 saatleri arasında 3-6 yaş arasındaki çocuklara sunulacak.

Kreş, çocukların eğitim ve bakımını belediyenin uzman öğretmenleri aracılığıyla sağlayacak. Ayrıca, çocuklara akşam yemeği verilecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Uygulama, ailelerin taleplerine bağlı olarak diğer mahallelerdeki kreşlerde de genişletilebilir.

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