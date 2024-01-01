Gece kulübünde kavga edip Marmaray raylarına atlayarak intihar etti

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde saat 03.00 sıralarında iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen alkollü erkek bir şahsın gece kulübündeki büyüyerek dışarıya taştı.

Kavga eden şahıs gece kulübünün karşısında yer alan Bostancı Marmaray durağına girerek turnikelerin bulunduğu üst geçitten sarkmaya başladı.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde şahsı ikna etmeye çalıştığı sırada şahıs raylara atladı. Şahıs düşmenin etkisiyle ağır şekilde yaralandı.

Durumu ağır olan şahıs Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.