Gece kulübüne alınmadıkları için 14 kişiyi bıçaklamışlardı 1 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir gece kulübünde yaşanan olayda, içeri alınmayan bir grup genç ile görevliler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 14 kişi bıçakla yaralandı.

Gece kulübüne alınmadıkları için 14 kişiyi bıçaklamışlardı 1 tutuklama

Yetkililer, olayda 3 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan birinin tutuklandığını duyurdu.

Olay, 15 Mayıs tarihinde Marmaris'in Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde gerçekleşti. Burkay G., Vedat T. ve Kubilay Örsdemir isimli gençler, eğlenmek için bir gece kulübüne gitmek istediler ancak görevliler tarafından içeri alınmayacakları belirtilince aralarında bir tartışma başladı. Tartışma hızla kavgaya dönüştü ve bu sırada şüpheliler ceplerinden çıkardıkları bıçaklarla önce görevlilere, ardından da diğer müşterilere saldırdı.

Olaya yakın bir noktada bulunan Burkay G.'nin kardeşi Ferhat G. de kavgaya dahil oldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralananlar arasında iş yeri çalışanları ve müşteriler de bulunuyordu. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Yaralılardan biri olan Ferhat G., aldığı darbeler sonucu karın bölgesinde sıvı birikimi tespit edildiği için ameliyata alındı. Polis ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Burkay G., Vedat T. ve Kubilay Örsdemir'i gözaltına aldı.

Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kubilay Örsdemir tutuklandı, Vedat T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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