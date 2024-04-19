Gece yarısı kırmızı karınca operasyonu: Nakilleri 3 saat sürdü

Kaynak: İHA
Gece yarısı kırmızı karınca operasyonu: Nakilleri 3 saat sürdü
Samsun Vezirköprü’de orman zararlısı böcekleri yiyerek ekolojik dengenin bozulmamasını sağlamaları amacıyla doğaya kırmızı karıncalar salındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece saatlerinde daha önce tespit edilen Çorakdere mevkisindeki karınca yuvalarına ulaştı.

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Karınca yuvasındaki karıncalar, özel kıyafetli görevliler tarafından teknik kurallara uygun bir şekilde daha önce oluşturulan 3 adet özel sandıklara yerleştirildi.

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Araçlarla Narlısaray İşletme Şefliği Kızılcapelit mevkine götürülen kırmızı orman karıncaları, kraliçe karıncalarla birlikte burada daha önceden hazırlanmış olan yeni yuvalarına yerleştirildi.

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NAKİL İŞLEMLERİ 3 SAAT SÜRDÜ

Karıncaların beslenmesi için yuvalara toz şeker de döküldü. Ekolojik dengenin bozulmaması adına doğal yollarla zararlı böceklere karşı yapılan biyolojik mücadele amacıyla orman zararlısı böceklerin olduğu bölgeye kırmızı orman karıncalarının nakli yaklaşık 3 saat sürdü.

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Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, transferin gece yapılması gerektiğini belirterek, “Kırmızı karıncaları yaklaşık 80-100 metre çapında bir alanda ormanlara zarar veren böcekleri yiyerek biyolojik mücadeleye katkıda bulunurlar. Amacımız mevcut karınca yuvasının bir kısmını taşıyıp, karınca yuvasının bulunmadığı yeni bir bölgeye naklederek orada bulunan zararlı böceklere karşı biyolojik mücadeleye katkıda bulunmaktır. Nakledilen ana kırmızı karınca yuvasının geride kalan kısmında bulunan karıncaların da oradaki faaliyetlerine devam etmesi için eski haline benzer bir yapıda olacak şekilde düzenlendi ve geride kalan karıncaların beslenmeleri için bu yuvaya da toz şeker döküldü. Ayrıca orman hayvanlarının yuvaya zarar vermemesi içinde yuva tel örgü içine alınarak korunmaya bırakıldı” dedi.

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Gece yarısı yapılan operasyonuna Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Tuncay Patan, Narlısaray İşletme Şefi Dilek Aksoy, Orman Muhafaza Memurları ve özel kıyafetleri ile donatılmış ekipler katıldı.

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